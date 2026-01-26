Xeit

Agentur lanciert Recruiting-Marke Hired

Die Zürcher Agentur Xeit hat per Januar 2026 eine neue Marke für Recruiting, Employer Branding und Employee Advocacy lanciert. Das Angebot bündelt die Kompetenzen, die Xeit nach eigenen Angaben seit zehn Jahren in diesen Bereichen aufgebaut hat.

Pierina Bossert leitet den neuen Bereich Hired von Xeit. (Bild: zVg/Xeit)