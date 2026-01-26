Xeit: Agentur lanciert Recruiting-Marke Hired

Unter der Leitung von Pierina Bossert, Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung, bietet Hired Recruiting-Massnahmen, Employer-Branding-Strategien sowie Employee-Advocacy-Programme an. Das Angebot umfasst die strategische Aufbereitung von Stelleninseraten für Social Media, Job-Plattformen und Suchmaschinen, die Entwicklung von Employer Value Propositions sowie Personal-Branding- und Corporate-Influencer-Trainings für Mitarbeitende. Das steht in einer Medienmitteilung.
Xeit wird von Andrea Iltgen und Simon Künzler geführt und positioniert sich als Agentur für Social Media und Online-Marketing. Mit Hired erweitert das Unternehmen sein Portfolio im Bereich Employer Branding und Recruiting. (pd/nil)