26.01.2026

Xeit

Agentur lanciert Recruiting-Marke Hired

Die Zürcher Agentur Xeit hat per Januar 2026 eine neue Marke für Recruiting, Employer Branding und Employee Advocacy lanciert. Das Angebot bündelt die Kompetenzen, die Xeit nach eigenen Angaben seit zehn Jahren in diesen Bereichen aufgebaut hat.
Pierina Bossert leitet den neuen Bereich Hired von Xeit. (Bild: zVg/Xeit)
Publiziert am 26.01.2026

Unter der Leitung von Pierina Bossert, Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung, bietet Hired Recruiting-Massnahmen, Employer-Branding-Strategien sowie Employee-Advocacy-Programme an. Das Angebot umfasst die strategische Aufbereitung von Stelleninseraten für Social Media, Job-Plattformen und Suchmaschinen, die Entwicklung von Employer Value Propositions sowie Personal-Branding- und Corporate-Influencer-Trainings für Mitarbeitende. Das steht in einer Medienmitteilung.

Xeit wird von Andrea Iltgen und Simon Künzler geführt und positioniert sich als Agentur für Social Media und Online-Marketing. Mit Hired erweitert das Unternehmen sein Portfolio im Bereich Employer Branding und Recruiting. (pd/nil)


