Publiziert am 06.07.2026

Die Partnerschaft gelte ab sofort, teilt Kiosk Agency mit. Die Agentur unterstützt das Media-Relations-Team von Zürich Tourismus in der Deutschschweiz, der Romandie und im Tessin und begleitet zudem ausgewählte PR-Aktivierungen und Events, präzisiert die Kiosk-Agency-Gründerin Julie Maio auf Anfrage von persoenlich.com.

Zur Ausrichtung der Partnerschaft erklärt Maio, Zürich sei zwar international bekannt, werde hierzulande aber vor allem als Banken- und Finanzplatz wahrgenommen, während die Destination auch über eine Kultur-, Gastronomie- und Kreativszene verfüge. Diese Vielfalt solle nun stärker sichtbar gemacht werden.

Kiosk Agency wurde 2020 gegründet und berät nach eigenen Angaben nationale und internationale Marken aus den Bereichen Tourismus, Uhren, Beauty sowie Home & Living in den Bereichen PR, Events und Influencer-Marketing. Zu Mandatsdauer und -umfang liegen keine Angaben vor. (pd/nil)