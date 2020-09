Farner Consulting gehört zu den meistrespektierten Agenturen der Welt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage von PRovoke Media in der jüngsten Ausgabe von «The Influence 100», der jährlichen Zusammenstellung der einflussreichsten Kommunikatoren.

21 Namen nennt PRovoke Media (ehem. Holmes Report) als Antwort auf die Frage: «Welche Public Relations-Agentur bewundern/respektieren Sie am meisten?» Zu den Kommunikationsagenturen, die von den 100 wichtigsten Kommunikatoren der Welt in der PRovoke-Umfrage genannt wurden, gehören neben Farner Schwergewichte wie die US-Firmen Edelmann (Platz 1 im Global PR Agency Ranking 2020, rund 900 Millionen US-Dollar Umsatz, 5700 Mitarbeitende), Weber Shandwick (Platz 2), FleishmanHillard (Rang 4), Ketchum (Rang 5) oder die britische Agentur Brunswick (Rang 10).

«Dass wir zu den Agenturen gezählt werden, die weltweit den grössten Respekt erhalten, ist eine enorme Auszeichnung für alle Mitarbeitenden bei Farner», wird Roman Geiser, CEO & Managing Partner von Farner Consulting, in einer Mitteilung zitiert. «Zugleich ist dies ein Ansporn, unserer Reputation auch in den aktuell schwierigen Zeiten gerecht zu werden, indem wir weiter nahe an unseren Kunden und den Menschen sind, Beziehungen herstellen und damit Vertrauen und Respekt schaffen.»

PRovoke Media ist die weltweit führende Informationsplattform der PR-Branche und richtet unter anderem die Sabre Awards aus, das bedeutendste Auszeichnungsprogramm der PR-Industrie. (pd/cbe)