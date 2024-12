Publicis: Agenturgruppe verstärkt Mediageschäft in DACH-Region

Publiziert am 16.12.2024

In der neu geschaffenen Position wird Ross die Umsetzung der globalen «Connected Media-Strategie» in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantworten, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Karin Ross wird dem Management Board der Agenturgruppe in der DACH-Region angehören und direkt an den Gruppen-CEO Frank-Peter Lortz berichten.

Ross bringt langjährige Erfahrung im Mediageschäft und der Werbevermarktung mit. In den vergangenen 15 Jahren war sie in verschiedenen Führungspositionen bei GroupM tätig, zuletzt als CEO DACH.

Die Ernennung von Ross solle dazu beitragen, die Position von Publicis Groupe im Bereich Media, Data, CRM und Commerce weiter zu stärken, heisst es. Ziel ist es, das Mediageschäft als zentrale Schnittstelle zwischen verschiedenen Disziplinen zu etablieren und ein Ökosystem zu schaffen, das die Angebote verschiedener Unternehmensbereiche im Sinne der Kundenperformance verzahnt. (pd/nil)