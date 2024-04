Swiss: Airline wieder Namensgeber des Klotener Stadions

Der Hockeyclub und die Swiss nehmen damit ihre Partnerschaft erneut auf. Bereits zwischen 2015 und 2021 war das Namensrecht des Stadions am Schluefweg an die Fluggesellschaft vergeben. Aufgrund der Corona-Pandemie hatte Swiss den Vertrag im Frühling 2021 nicht verlängert. In den letzten drei Saisons trug die Spielstätte den Namen der Stimo Generalunternehmung. Ab Mai 2024 und bis mindestens Ende Saison 2028/29 heisst das Stadion nun wieder «Swiss Arena».

Partnerschaft soll Glück bringen

«Als einer der grössten Arbeitgeber in der Flughafenregion ist uns lokales Engagement wichtig», wird Heike Birlenbach, Chief Commercial Officer der Swiss, in einer Medienmitteilung zitiert. Man hoffe natürlich, dass die Partnerschaft der Mannschaft Glück bringt, so Birlenbach weiter.

Jan Schibli, Verwaltungsratspräsident EHC Kloten, kommentiert die Wiederaufnahme der Partnerschaft mit Swiss folgendermassen: «Für viele gehören die beiden Marken seit jeher zusammen. Umso schöner, dass wir die Zusammenarbeit nun neu aufleben lassen können.» Die Swiss als neuer, alter Naming-Partner für den EHC Kloten, sei ein grosses Bekenntnis für die Sport- und Hockeyregion Kloten, bis weit über die Flughafenregion hinaus, so Schibli weiter.

Stadt Kloten ist stolz auf EHC und Swiss

Als Besitzerin der «Swiss Arena» ist die Partnerschaft auch für die Stadt Kloten ein bedeutender Schritt. Klotens Stadtpräsident René Huber zum neuen Naming-Partner des EHC Kloten: «Der EHC Kloten gehört genauso zur Flughafenregion wie die Swiss. Auf beide sind wir sehr stolz und umso mehr freut es mich, dass unser Eishockey-Stadion wieder den Namen ‹Swiss Arena› trägt.» (pd/nil)