Publiziert am 15.05.2026

In einem offenen Brief an Werbetreibende schlägt die neu formierte Independent World Producers Alliance Alarm. Hinter dem Zusammenschluss stehen 25 Verbände unabhängiger Filmproduzenten weltweit, darunter die European Producers Association (EPA) mit Mitgliedern aus 19 europäischen Ländern, die US-amerikanische Association of Independent Commercial Producers (AICP) sowie nationale Verbände aus Kanada, Brasilien, Mexiko, Südafrika und Indonesien. Auch die Swissfilm Association gehört zu den Unterzeichnern.

Der Brief richtet sich gegen den Trend, dass Agenturnetzwerke die Filmproduktion zunehmend intern abwickeln. Die Unterzeichner argumentieren, interne Abteilungen seien vor Wettbewerb geschützt, was Qualität und Transparenz schade. Zudem bestehe ein Interessenkonflikt, wenn Agenturen gleichzeitig Auftraggeber und Produzent seien. Werbetreibende sollten sich laut Brief die Frage stellen, ob ihre Agentur primär in deren oder im eigenen Interesse handle. (pd/cbe)