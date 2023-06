PR Suisse: Alberto Stival bleibt an der Spitze des Verbands

Am vergangenen Donnerstag traf sich der Verband PR Suisse an der Universität Fribourg zu seiner Generalversammlung. Wie schon in den vergangenen Jahren gab es bei der Wahl des Präsidiums keine Überraschung: Alberto Stival wurde ein weiteres Mal im Amt bestätigt. Auch stimmte die Generalversammlung allen Anträgen des Zentralvorstands zu.



Mit Jahresergebnis zufrieden

Das Berichtsjahr 2022 verlief für PR Suisse erfreulich, wie der Verband am Montag mitteilte. Die anwesenden Mitglieder nahmen am vergangenen Donnerstag in Fribourg zufrieden Kenntnis vom Jahresergebnis. Die stabile finanzielle Basis erlaube es, in Projekte zum Nutzen ihrer Mitglieder und der gesamten Branche zu investieren, schreibt PR Suisse.

Die Leitung des Dachverbands wurde durch die Einsetzung des Präsidialausschusses verstärkt, sodass unter anderem der Relaunch des Symposiums gestemmt werden konnte.



Beliebtes Zertifikat

Das Personenzertifikat Certified PR and Communication Expert SAQ kommt auf dem Markt gut an. Bereits über 140 Stück seien bisher ausgestellt worden, schreibt der Verband.

PR Suisse ist neu Teil der Trägerschaft der neuen Ausbildung HFP für Kommunikationsleiterinnen und Kommunikationsleiter (ehemals PR-Berater). Dieser Diplomabschluss verbindet die Kompetenzen der institutionellen und der kommerziellen Kommunikation. (pd/nil)