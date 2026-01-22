BeUnity: Alberto Toledo wird Geschäftsführer

Publiziert am 22.01.2026

Alberto Toledo bringt über 30 Jahre Erfahrung aus den Bereichen Technologie, Strategie und Business Development mit, die er in den USA, Brasilien, Irland und der Schweiz gesammelt hat. Er war rund sieben Jahre als Chief Strategy Officer bei Beekeeper tätig und laut einer Mitteilung massgeblich an der internationalen Expansion des Schweizer Unternehmens beteiligt. BeUnity hatte 2025 im DACH-Markt die Profitabilität erreicht.

Osama Abdelmoghni übernimmt ab sofort die Position des Chief Technology Officer (CTO) bei BeUnity. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der digitalen Transformation und im Aufbau von Technologie- und KI-Initiativen. Seine internationale Erfahrung soll die technologische Entwicklung von BeUnity im globalen Umfeld vorantreiben.

Der bisherige Geschäftsführer Patrik Elsa bleibt BeUnity als exekutiver Verwaltungsratspräsident erhalten. In dieser Funktion verantwortet er die strategische Führung und konzentriert sich auf die langfristige Unternehmensentwicklung. Die Geschäftsleitung wird weiterhin durch Dominik Heusser (Chief Revenue Officer), Marcel Bregenzer (Chief Product Officer) und Quentin Aeberli (Chief Customer Officer) komplettiert.

BeUnity ermöglicht es Genossenschaften, Vereinen, Verbänden und weiteren Organisationen, ihre Kommunikation online zu organisieren. (pd/cbe)