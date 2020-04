Farner: Alexander Filz wird Kommunikationsberater

Alexander Filz berät per sofort Farner-Kunden in allen Anliegen der Unternehmenskommunikation bei Transformationsprozessen und erweitert Farners Kompetenzen im Issue- und Krisenmanagement, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.

Als Head of Communications bei DSM leitete Filz während über zwölf Jahren die Kommunikation zu dessen strategischer Weiterentwicklung vom klassischen Chemieunternehmen zum Life-Science-Marktführer in Gesundheit und Ernährung. Als Group Vice President Communication der ABB transformierte er den Markenauftritt des Technologiekonzerns und war im Rahmen einer Masterbrand-Strategie für die Migration der Unternehmensmarken verantwortlich.

Neben seiner langjährigen Tätigkeit auf Unternehmensseite ist er laut Mitteilung auch mit der Agenturseite vertraut. Als Chief Operating Officer führte er die Geschäftsbereiche «Healthcare» und «Fast-Moving Consumer Goods» von Burson-Marsteller in der Schweiz und betreute Kunden wie Lindt & Sprüngli, GlaxoSmithKline, Wyeth, Mars, Unilever, Monsanto, MTV und McDonnell Douglas.

Chris Cartwright, bei Farner als Geschäftsleitungsmitglied für die Industrie-, Investitionsgüter- und Technologiesektoren zuständig, sagt: «Wir freuen uns, dass wir einen so erfahrenen und mit den Branchen bestens vertrauten Senior-Berater neu zu unserem Team zählen dürfen. Alexander hat viele Jahre in komplexen und themenreichen Sektoren gearbeitet und wertvolle Erfahrung gesammelt in der Beratung von C-Levels, deren Branchen sich in einem starken Wandel befinden.»

«Es ist eine grossartige Chance, Farner in der aktuellen Entwicklungsphase beizutreten», lässt sich Alexander Filz in der Mitteilung zitieren. «Die Agentur ist führend in der Schweiz und hat erfolgreich aus der klassischen PR in die ganzheitliche Kommunikation expandiert. Unsere Aufgabe ist es jetzt, den Unternehmen im Bereich Industrie und Investitionsgüter für die aktuellen Herausforderungen unsere Stärken gezielt in Dienst zu stellen.» (pd/lol)