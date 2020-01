Amnesty Schweiz: Alexandra Karle wird neue Geschäftsleiterin

Die 52-jährige derzeitige Kommunikationsleiterin Alexandra Karle übernimmt am 1. Juni 2020 die Leitung der Schweizer Sektion von Amnesty International. Sie löst die langjährige Geschäftsleiterin Manon Schick ab, die sich neuen Aufgaben widmen will, wie Amnesty am Montag mitteilte.

Karle arbeitete seit 2012 für Amnesty. Zuvor war sie während 15 Jahren als politische Fernsehjournalistin für verschiedene deutsche Fernsehsender tätig und berichtete aus Konflikt- und Krisengebieten.

Zwischen 1987 und 1992 hatte sie Rechts- und Kommunikationswissenschaft in München studiert, sowie Internationales Recht und Journalismus in Washington. Die gebürtige Frankfurterin lebt seit 2010 in der Schweiz. (pd/sda/lol)