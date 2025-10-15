Team Farner: Alle Marken unter einem Dach

Publiziert am 15.10.2025

Team Farner hat Ende September ihren neuen Standort im Sihlcity in Zürich bezogen, teilt die Agentur mit. Da werden künftig die sieben Marken Farner, BlueGlass, Yoveo, Semsea, jim&jim, Rod und Affective gemeinsam arbeiten. Bisher waren die Unternehmen an verschiedenen Standorten untergebracht. Die offizielle Einweihung fand am Mittwoch statt.

Das Angebot reicht von klassischer Kommunikation über Digitalmarketing und Werbung bis zu Kreativ- und Gestaltungsarbeiten, Videoproduktionen, Campaigning und Behavioural Sciences. Mit dem Zusammenzug in Zürich verfolgt Team Farner das Ziel, die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Marken zu intensivieren und Synergien zu nutzen.

Farner ist nicht die einzige Agentur, die mit räumlicher Nähe der Arbeitsplätze Synergien besser nutzen will. Auch Jung von Matt hat im Juli all seine Agenturen unter einem Dach vereint (persoenlich.com berichtete).

Der neue Standort soll laut Team Farner nicht nur Büroräume bieten, sondern auch als Begegnungsort für Kunden, Partner und die Öffentlichkeit dienen. Für bestehende Kunden ändert sich an der Betreuung nichts, betont Team Farner. Die bisherigen Ansprechpersonen bleiben erhalten, ebenso alle Kommunikationskanäle.

Die regionalen Büros von Team Farner in Basel, Bern und Lausanne bleiben bestehen. Die Gruppe will damit weiterhin lokale Präsenz in den verschiedenen Sprachregionen sicherstellen. (pd/spo)