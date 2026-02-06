Havas Creative: Alles über Gas, immersiv gezeigt

Publiziert am 06.02.2026

Im Zentrum steht eine interaktive Darstellung des Power-to-Gas-Verfahrens, erklärt Havas Creative in einer Mitteilung. Besucherinnen und Besucher können die wichtigsten Prozessschritte virtuell nachvollziehen – von der Produktion erneuerbarer Elektrizität über die Verwertung von CO₂ bis zur Einspeisung von Synthesegas ins Netz.

Die Plattform bietet zwei Navigationsmöglichkeiten: den 3D-Parcours oder eine klassische Scroll-Navigation mit Artikeln, Videos und Erklärmodulen. Damit will Gaznat unterschiedliche Zielgruppen ansprechen und komplexe Inhalte verständlich aufbereiten.

Havas Creative verantwortete Konzeption, Inhalte und visuelle Gestaltung. Das Team setzte auf eine zeitgemässe Bildsprache mit Animationen, 3D-Visualisierungen und klarer Narration.

Die Plattform wurde anlässlich der Verleihung des Watt d'Or 2026 an Gaznat lanciert. Sie soll die Innovationskraft des Unternehmens im Bereich nachhaltiger Energielösungen sichtbar machen. Gaznat ist für die Versorgung und den Gastransport in der Westschweiz zuständig und entwickelt Projekte für erneuerbare und CO₂-neutrale Gase. (pd/spo)