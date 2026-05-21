Publiziert am 21.05.2026

Das Design setzt auf eine zeitlos-elegante Riviera-Ästhetik und hebt sich damit vom minimalistisch geprägten Beauty-Segment ab. Elemente wie ein goldenes Siegel und Schreibschrift sollen die handgemachte Qualität der Beauty-Bars vermitteln. Farben in sonnengebleichten Terrakotta-Tönen greifen mediterranes Flair auf. Die Verpackung ist zudem vollständig plastikfrei.

Creative Director Christoph Schlatter nahm den Preis an der Award-Show stellvertretend für das Allink-Team entgegen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ebenfalls mit Schweizer Beteiligung ausgezeichnet wurden zwei weitere Arbeiten mit einem Merit: «Call Us Crazy» von Coffee Foundation, entstanden in Zusammenarbeit mit der Mental Health Association, sowie «Iqos x Seletti» des PMI Design Teams.

Die Dieline Awards gelten als eine der weltweit bedeutendsten Auszeichnungen im Packaging Design. (pd/cbe)