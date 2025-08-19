Leading Swiss Agencies: Allink wird neues Mitglied

Publiziert am 19.08.2025

Leading Swiss Agencies (LSA) hat die Zürcher Agentur Allink als neues Mitglied aufgenommen. Die inhabergeführte Branding-, Packaging- und Marketingagentur mit Sitz in der Binz beschäftigt rund 30 Mitarbeitende und entwickelt ganzheitliche Markenlösungen.

Die 2005 von drei Jugendfreunden gegründete Agentur fokussiert auf vier Disziplinen: Brand Design, Packaging Design, Brand Websites und Brand Marketing. Zu den Kunden zählen Unternehmen wie Migros, Lidl, Ramseier, Schreiner48 und Luma Delikatessen.

«Seit 20 Jahren prägt das Team von Allink die Marken und die Kommunikation namhafter Schweizer Unternehmen», wird Managing Director Fabian Schiltknecht in einer Mitteilung zitiert. Die Agentur wolle gemeinsam mit den anderen LSA-Agenturen die Zukunft der Branche mitgestalten. (pd/cbe)