Jung von Matt: Alpiq ist jetzt eine purpose-getriebene Organisation

Publiziert am 09.12.2024

Der Schweizer Energiekonzern Alpiq hat zusammen mit Jung von Matt Brand Identity die Marke aufgefrischt. Das schreibt die Agentur in einer Medienmitteiung. Im Mittelpunkt des Auftritts steht der neue Unternehmenszweck «Together for a better climate and an improved security of supply» (deutsch: gemeinsam für ein besseres Klima und eine höhere Versorgungssicherheit). Der neue Zweck soll die Transformation des Unternehmens von einem traditionellen Grossunternehmen zu einer stärker «purpose-getriebenen» (deutsch: zweckorientierten) Organisation mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit widerspiegeln.





Das neue Markenversprechen «A different kind of energy» (deutsch: Eine andere Art von Energie) soll als Leitsatz für alle Unternehmensentscheidungen dienen. Es zielt darauf ab, traditionelle Ansätze zu überwinden und neue Wege in der Energiebranche zu beschreiten.

Die erneuerte Markenidentität umfasst ein charakteristisches Design, eine prägnante Unternehmenssprache, dynamische Bewegtbild-Richtlinien und ein eigenständiges Klangdesign. Letzteres wurde in Zusammenarbeit mit der Berliner Audio-Branding-Agentur Why do Birds entwickelt.

Jung von Matt Tech hat zudem ein neues Website-Design umgesetzt, das ab sofort online ist. Es soll die neue Markenidentität durch moderne Gestaltung und interaktive Elemente digital erlebbar machen.

Alpiq-CEO Antje Kanngiesser erklärt: «Die weiterentwickelte Markenidentität bringt auf den Punkt, wofür Alpiq heute steht. Sie schärft nicht nur unser Profil nach aussen, sondern inspiriert auch unsere Mitarbeitenden, die Energiezukunft aktiv mitzugestalten und innovative Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit zu entwickeln.»

Die Einführung der neuen Markenidentität wurde durch internationale Roadshows an allen Standorten für die Mitarbeitenden begleitet. Eine parallel entwickelte Employer Value Proposition (deutsch: Mehrwert für den Arbeitgeber) soll die Wirkung weiter verstärken. (pd/nil)