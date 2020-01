Boutiq Films: André Agustoni neu im Produzententeam

Gegen Diskriminierung

Coca-Cola schaltet Regenbogen-Inserate

Vor der Abstimmung im Februar: Mit einer ungewöhnlichen Aktion will Coca-Cola eine Wertediskussion lancieren.

Mit einer ungewöhnlichen Aktion will die amerikanische Getränke-Firma in der Schweiz eine Diskussion über Werte lancieren. Diskriminierung sei «in keiner Form akzeptabel», heisst es im Vorfeld zur Abstimmung am 9. Februar.

von Edith Hollenstein