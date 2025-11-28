PR-Bild Award: André Caradonna siegt für die Schweiz

Publiziert am 28.11.2025

KreativAgent Caradonna gewann den PR-Bild Award 2025 für das beste PR-Bild des Jahres Schweiz. Die Agentur von André Caradonna inszenierte und fotografierte das Siegerbild «Flowstate – Break(ing) the limits» im Kunstmuseum Solothurn für die Solothurner Tanztage und das Festival «Find your Flow 2024». Internationale Breakdancer performten dort vor klassischen Gemälden und verschmolzen urbane Bewegungskunst mit traditioneller Kunst.

Das Bild setzte sich gegen über 600 Einreichungen durch und belegte den ersten Platz in der Kategorie «People».

Für Deutschland siegte «Gemeinsam stark – Sport, der berührt!» von Sarah Rauch für Special Olympics Deutschland e.V., ebenfalls Gewinner in «NGO & Pro bono». Aus Österreich kam der Sieger «Die Zauberflöte» von Robert Josipovic für das Landestheater Linz mit Platz 3 in «AI-Content».

News aktuell (Schweiz) AG, Tochter der DPA, vergibt den Award zum 19. Mal mit Partnern aus Deutschland und Österreich. Eine 16-köpfige Fachjury aus Kommunikations- und Medienexperten wählte 35 Bilder auf die Shortlist, über die rund 22'000 Votes der Branche entschieden. Die Preisverleihung fand im DPA-Newsroom in Berlin statt. (pd/cbe)