Aepsy: Andrea Jansen sitzt neu im Verwaltungsrat

Das Schweizer Mental-Health-Start-up Aepsy hat Anfang Oktober eine erfolgreiche Finanzierungsrunde im siebenstelligen Bereich abgeschlossen, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Unternehmen bietet eine Plattform für einfaches Matching von passenden Psychologinnen und Klienten. Zu den neuen Investorinnen gehören Andrea Jansen (Any Working Mom), Rafael Zemp (Yokoy), Alexander Eichhorn und Andri Mengiardi (Esurance) sowie Adrian Dubler (Foap). Zu den Einzelinvestoren gesellt sich zudem der in Zürich und Frankfurt ansässige Early-Stage Venture Capital Investor Backbone Ventures.

Die Kapitalaufnahme ermögliche es dem Start-up, seine Mission mit voller Kraft weiterzuverfolgen, wie es heisst: Aepsy will das Thema mentale Gesundheit entstigmatisieren und den Zugang zu professioneller psychologischer Hilfe einfach zugänglich machen. Via App finde man innerhalb weniger Minuten eine passende Fachperson und einen freien Termin.

Neu werden auch die Medienunternehmerin Andrea Jansen und Gian Reto à Porta (Business Angel des Jahres 2022) einen aktiven Platz im Verwaltungsrat von Aepsy einnehmen. «Mein Einsatz bei Aepsy ist Herzenssache: Mentale Gesundheit gehört zu meiner Geschichte und ist mir ein persönliches Anliegen», wird Andrea Jansen zitiert. Bereits seit 2016 engagiert sie sich mit der von ihr gegründeten Plattform «Any Working Mom» dafür, einen gesellschaftlichen Denkwandel anzustossen. «Die Werte und die Mission, für die sich Aepsy einsetzt, sprechen mir aus der Seele. Ich freue mich extrem, das Team zukünftig auch auf strategischer Ebene zu begleiten.»

Gian Reto à Porta ergänzt: «Im Bereich der mentalen Gesundheit gibt es noch viel zu verbessern in der Schweiz. Aepsy löst ein schwieriges Problem mit Technologie, Innovation und Liebe fürs Detail und bringt so Veränderung in eine Branche, die die Lebensqualität vieler Menschen verbessern kann.»

Zum Investorenkreis zählen weitere bekannte Schweizer Unternehmerinnen und Unternehmer wie Nathalie à Porta, Gabriel Okmian, Justus Spengler (Rockstar Recruiting), Alan Frei (Amorana), Michael Volkart & Severin Klaus (Hinderling Volkart / Dept), Matthias Müller (PerfectHair) sowie Nicolas Cepeda (Contovista) an Aepsys Mission. (pd/wid)