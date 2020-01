Visàvis: Andreas Schärer nimmt den Hut

Andreas Schärer ist seit der Geschäftsübergabe Anfang 2019 an Shady Ashong und Simon Schleuniger als strategischer Berater und zur Unterstützung der neuen Geschäftsleitung in bei Visàvis tätig. Ebenso hat er das Amt des Verwaltungsratspräsidenten inne. Dies sowohl für die Visàvis AG als auch für das Start-up Visual Now. Nun wird er die Agentur per Ende Februar 2020 verlassen und sich neuen Aufgaben und Projekten widmen, wie es in einer Mitteilung von Montag heisst.

«Der Zeitpunkt ist da, an dem meine Unterstützung nicht mehr notwendig ist», lässt sich Andreas Schärer in der Mitteilung zitieren. «Die Visàvis ist unter dem neuen Namen mit einem tollen Team erfolgreich unterwegs, und die neuen Führungsstrukturen sind etabliert. Das Start-up Visual Now ist aus den Kinderschuhen herausgewachsen und setzt tolle Projekte um. Ich spüre, dass es jetzt an der Zeit ist, die Agentur liebevoll zu verabschieden und dem Neuen Platz zu machen.»

Shady Ashong und Simon Schleuniger haben per 1. Januar 2020 auch Schärers Anteile an der Visual Now übernommen, und an den Generalversammlungen Ende Februar wird Andreas Schärer aus beiden Verwaltungsräten austreten.

«Damit geht nach 20 Jahren eine für mich sehr prägende Ära zu Ende. Ich habe mich über all die Jahre mit viel Energie und Leidenschaft in das Unternehmen eingegeben. Immer mit dem obersten Ziel, unseren Kundinnen und Kunden einen optimalen Service zu bieten und ihnen alle Marketing- und Kommunikationssorgen abzunehmen. Eine Zeit, die mir sehr viel Schönes geschenkt hat, in der ich sehr viel lernen und an der Aufgabe wachsen durfte. Ich bin sehr dankbar für das grosse Glück, dass mit Shady und Simon zwei so wunderbare Menschen da sind, und ich die Agentur in ihre Hände geben darf. Ich bin sicher, dass sie zusammen mit dem tollen Team eine sehr erfolgreiche Zukunft vor sich haben. Ich werde weiterhin freundschaftlich mit ihnen verbunden bleiben», so Andreas Schärer.

Shady Ashong und Simon Schleuniger zollen den 20 Jahren, in denen Andreas Schärer die Agentur mitbegründet, auf- und ausgebaut hat, Respekt und Anerkennung: «Wer Andreas kennt, für den ist der vorgezogene Abschied wohl keine Überraschung – denn Andreas ist und bleibt nicht nur ein liebenswerter, immer positiv denkender und stets freundlicher Mensch, er ist auch ein echter Turbo, ein Motor mit vielen PS und wie wir ein engagierter Macher. Es versteht sich von selbst, dass wir Andreas von Herzen alles Gute und viel Erfolg in seinem nächsten Lebensabschnitt mit neuen, ganz bestimmt sehr interessanten Projekten wünschen. Wir sind uns sicher, dass er seine Pläne und Visionen verwirklichen und umsetzen wird.»

Shady Ashong und Simon Schleuniger wollen die Agentur laut Mitteilung zu weiteren Erfolgen führen sowie die gemeinsame Philosophie und die geteilten Werte weiterhin Tag für Tag leben und hochhalten – nämlich die grosse Nähe und partnerschaftliche Verbundenheit sowie der Fokus des Visàvis-Kommunikationsnetzwerks auf die Kundinnen und Kunden, deren Ziele und deren Zufriedenheit. (pd/lol)