Keesing: Andrew Rushton übernimmt Verlagsleitung

Publiziert am 02.06.2026

Andrew Rushton war zuvor elf Jahre lang Co-Geschäftsführer des Zürcher Bilderbuchverlags NordSüd und zuletzt Programmleiter bei Klett und Balmer. Weitere Stationen waren die Buchhandlungen Stauffacher und Orell Füssli.

Zusammen mit Tamara Mattiussi, Geschäftsleiterin der Rätsel Agentur und CEO B2B, bildet er die neue Geschäftsleitung. Er hat seine Tätigkeit am 1. Mai aufgenommen und arbeitet bis Ende Juni 2026 mit Sayer zusammen.

Die Keesing Schweiz AG gehört zur Keesing Media Group mit Sitz in Amsterdam und ist unter der Marke «Küng Rätsel» der führende Rätselverlag der Schweiz, mit Titeln wie dem Schweizer Rätsel-Magazin und Mein Küng Sudoku. (pd/cbe)