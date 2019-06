Process und SNK: Zwei LSA-Agenturen fusionieren

Die beiden Agenturen Process und SNK Identites schliessen sich zusammen zur «stärksten unabhängigen Branding- und Designagentur im Schweizer Markt», wie sie am Mittwoch mitteilen, kurz nachdem Farner vermeldete, dass Process-Kreativchef und Mitinhaber Markus Gut dort per September neu an Bord geht und den Bereich Branding aufbauen wird (persoenlich.com berichtete).

Process und SNK teilen mit, dass per Mitte Juli das SNK-Team zu Process an die Giesshübelstrasse in Zürich zieht. Bis Ende Jahr bleiben beide Marken im Markt bestehen, im Januar 2020 sollen die beiden Agenturen dann zusammengeführt werden.

SNK-Mitinhaber Daniel Kraft geht

Die Leitung der neuen Organisation übernehmen ab August Oscar Todeschini und

Martin Kessler als Co-CEOs. Der Geschäftsleitung gehört weiterhin auch Bruno Manser, Digital Creative Director, an. Um das Führungsteam zu komplettieren, werde noch ein/e Consulting Director gesucht. Diese Position wird frei, da zusammen mit Markus Gut auch die beiden Geschäftsleitungsmitglieder Fabian Bertschinger und Martin Fawer Process in Richtung Farner verlassen.

Für das Verwaltungsratspräsidium von Process/SNK konnte der Kommunikations- und Branding-Experte Rolf Schläpfer, heutiger Partner von Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten, gewonnen werden. Auf Seiten SNK verlässt Mitinhaber Daniel Kraft die Agentur. Alle vier gingen «unabhängig vom Zusammenschluss von Process und SNK, auf eigenen Wunsch, um sich beruflich neu zu orientieren», schreiben Process/SNK in ihrer Mitteilung.

«Sehr vertrauensvolles Verhältnis»

Mit dem Zusammenschluss stärke die Agentur «durch ein erweitertes Kompetenzfeld und erhöhter Schlagkraft ihre Position im Markt und ihre Attraktivität für Auftraggeber und als Arbeitgeber». Die neue Organisation mit Standorten in Zürich, Shanghai und Taipeh beschäftigt 34 Mitarbeitende und verfüge über Kernkompetenzen in Brand Strategy, Digital Branding, Brand Communications und Brand Experience. Auf der gemeinsamen Referenzliste stehen renommierte Unternehmen wie UBS, Phonak, SIX Group, EKZ, Migros, Mövenpick, VBZ und Feller.

«Wir bekommen dank dem Zusammenschluss mit den Profis von SNK die Schlagkraft, um in unserem Bereich weiterhin Leading zu bleiben, und zwar hinsichtlich Fachkompetenz, Leistungsangebot wie auch in Bezug auf die Mitarbeitenden», so Martin Kessler von Process im gemeinsamen persoenlich.com-Interview mit Oscar Todeschini von SNK. (pd/eh)