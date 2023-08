SVIK: Anmeldungen für Rating sind noch offen

Der Schweizerische Verband für interne und integrierte Kommunikation (SVIK) dokumentiert mit dem seinem Rating die Kommunikation der einzelnen Unternehmen. Bis am nächsten Freitag, 11. August, können die Unternehmen noch ihre Arbeiten einreichen.

Unternehmenskommunikation hat klare Ziele: Information, Instruktion, Motivation und Prävention vor allem. Aufgabe der dafür Verantwortlichen ist es, mit den Mitarbeitenden und weiteren Stakeholdern zu kommunizieren. Ob der Dialog mit den Zielgruppen intensiviert und dadurch der Leistungsabruf optimiert worden ist, das beurteilt das Management – oft im Geheimen. Die Belegschaft darf nachträglich noch ein «Like» beisteuern. Obschon solche Kommunikationsaktionen beträchtliche Ressourcen binden, wird meist nicht weiter darüber reflektiert.

Fachanlass in drei Phasen

Mit dem SVIK-Rating adelt und dokumentiert der Fachverband seit über 75 Jahren die Kommunikation von Unternehmen. Der effiziente und elegante Fachanlass läuft in drei Phasen ab: Eingabe und Jury-Beurteilung, Preisverleihung in Festivalformat und Hearings mit der Jury. Dabei lassen Organisationen ihre Medien, Events, Kampagnen (Campaigns), Contents (Betriebsjournalistische Texte) sowie Konzepte und Strategien von unabhängigen Expertinnen und Experten beurteilen. So lernen sie an den Awards neben bewährten Kommunikationsmitteln und Lösungen neue Wege und Vorgehensweisen kennen. Mit den Hearings lassen sich ihre Medien sowie Informations- und Kommunikations-Aktivitäten gemeinsam mit Fachkolleginnen und -kollegen reflektieren.



Unternehmen, NGO und Verwaltungen übermitteln dem SVIK (info@svik.ch) bis spätestens 11. August 2023 ihre Dossiers zu Medien, Kanälen und Produkten in den Kategorien

Mitarbeiter- und Kundenmagazine (Print und Digital)

Events

Campaigning

Unternehmens- und Organisationstexte

Konzepte und Strategien

Auszubildende informieren, integrieren und mit ihnen interagieren

SVIK-Autor oder Autorin des Jahres

SVIK-Kommunikatorin oder Kommunikator des Jahres

Nach der Awardvergabe am 7. November 2023 finden am 23./24. November 2023 die Hearings mit den Experten statt (pd/ma).

Anmeldung bis Freitag, 11. August 2023, 17.00 Uhr über rating.svik.ch.

Fragen beantwortet Ihnen das SVIK-Office, Marktgasse 55, 3011 Bern, Postanschrift: Postfach 3033, 3001 Bern. Telefon: 0041 31 301 24 24 .