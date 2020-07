Konsulenten: Anna-Sophie Poll wird Beraterin

Anna-Sophie Poll verstärkt ab 1. August 2020 das Beraterteam von Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten. Sie war bisher für Star Alliance als Manager Corporate Communications tätig, verantwortete die globale Kommunikationsstrategie und war Sprecherin des Unternehmens. Dies schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Davor sei Poll als Corporate Affairs Manager für die Etihad Aviation Group tätig, wo sie die Unternehmenskommunikation in Europa und Amerika leitete. Poll wird am 1. August beginnen und im Büro in Zürich tätig sein. Sie werde insbesondere internationale Mandate und Projekte im Bereich Digitalisierung betreuen.

Poll studierte Sinologie und Marketing & Kommunikation in Würzburg, Peking und München. (pd/eh)