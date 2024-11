VSE: Annalisa Job wird Kommunikationschefin

Publiziert am 04.11.2024

Annalisa Job übernimmt per 1. März 2025 die Leitung Kommunikation beim Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE), wie es in einer Mitteilung heisst. Sie folgt auf Claudia Egli, die die Kommunikationsleitung der EKZ übernimmt (persoenlich.com berichtete).

Annalisa Job bringt langjährige Erfahrung in den Bereichen Kommunikation, Marketing, Leadership, Public Affairs und ESG mit, aktuell ist sie Country Head Corporate Communications und VP Marketing and Communications bei der Adecco Gruppe. Davor war sie für verschiedene nationale und internationale Unternehmen tätig, darunter Allianz Trade und Warner Bros. Pictures. Job hat an der Universität Fribourg Medienwissenschaften, Betriebswirtschaft und Journalismus zweisprachig studiert und engagiert sich politisch. (pd/wid)