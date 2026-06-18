Nestlé: Antonia Wanner übernimmt Doppelrolle

Publiziert am 18.06.2026

Per 1. September 2026 übernimmt die bisherige Nachhaltigkeitschefin Antonia Wanner die Funktion als globale Leiterin für Corporate Communications and Sustainability und wird Mitglied der Konzernleitung, wie Nestlé am Donnerstag mitteilte. Die bisherige Kommunikationschefin Lisa Gibby kehre nach sechs Jahren in ihrer Funktion in die USA zurück.

Die engere Zusammenführung von Kommunikation und Nachhaltigkeit solle den Austausch mit Anspruchsgruppen wie Nichtregierungsorganisationen, Behörden, politischen Entscheidungsträgern und supranationalen Organisationen vereinfachen und stärken, sagte ein Nestlé-Sprecher der Nachrichtenagentur AWP Anfrage. Zwischen den beiden Bereichen gebe es zahlreiche Schnittpunkte und Synergien. Künftig solle die Ansprache externer Partner stärker «aus einem Guss» erfolgen.

Kein Stellenabbau vorgesehen

Die neue Struktur bedeute keine Schwächung der Nachhaltigkeitsaktivitäten, betonte der Sprecher. Die Bereiche Kommunikation und Nachhaltigkeit würden unter einer gemeinsamen Führung zusammengeführt, operativ aber weiterhin ihre jeweiligen Aufgaben wahrnehmen. Im Zusammenhang mit der Reorganisation sei derzeit kein Stellenabbau vorgesehen. Auch künftig werde es innerhalb der Organisation eine eigenständige Führung für den Nachhaltigkeitsbereich geben. Wer die Aufgabe übernimmt, stehe noch nicht fest.

Nestlé-CEO Philipp Navratil erklärte gemäss Mitteilung, Wanner werde die Unternehmenskommunikation stärker auf die Geschäftsaktivitäten, die strategischen Prioritäten und eine konsequente Umsetzung ausrichten. Die engere Verzahnung von Kommunikation und Nachhaltigkeit solle den Dialog mit Anspruchsgruppen stärken und die langfristige Wertschöpfung unterstützen.

Wanner arbeitet seit 1996 für Nestlé und hatte verschiedene Führungsfunktionen in den Bereichen Recht, Beschaffung, Vertrieb und Nachhaltigkeit inne. Derzeit ist sie Chief Sustainability Officer. Sie verfügt über einen Doktortitel in Rechtswissenschaften und absolvierte mehrere Managementweiterbildungen.

Die Bündelung von Kommunikation und Nachhaltigkeit läuft gegen einen Trend der vergangenen Jahre. Viele Unternehmen hatten Nachhaltigkeitsfunktionen organisatorisch stärker von Kommunikation oder Marketing getrennt, um deren fachliche Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit zu unterstreichen. Nestlé setzt nun auf eine engere Verzahnung der beiden Bereiche. (awp/sda/cbe)