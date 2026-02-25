TBS: Anwaltskanzlei mit neuem Auftritt

Publiziert am 25.02.2026

Ziel des Redesigns war es, Expertise und Zugänglichkeit visuell und inhaltlich neu zu vermitteln, teilt die verantwortliche Agentur TBS mit. Der Auftritt richtet sich stärker als bisher an Mandanten sowie potenzielle Mitarbeitende. Neu sind die sechs zentralen Tätigkeitsfelder bereits auf der Startseite sichtbar, die Navigation wurde auf eine direktere Nutzerführung ausgerichtet. Neben der digitalen Umsetzung wurden auch Logo, Typografie und Farbwelt grundlegend neu definiert – sie bilden die gestalterische Basis für sämtliche Anwendungen.

Im Zentrum des neuen Bildkonzepts stehen die Menschen: Authentische Porträts der Mitarbeitenden – entstanden in und um die Berner Kanzleivilla – sollen die persönliche Seite der Kanzlei zeigen. Ergänzt wird die Bildwelt durch eine zweite visuelle Ebene für juristische Fachgebiete, die Präzision und thematische Tiefe vermitteln soll. Für die Texte wurde ein neuer Duktus mit kurzen, prägnanten Doppelsätzen eingeführt.

Flankiert wird der Auftritt durch SEO-, SEA- und LinkedIn-Massnahmen zur Reichweitensteigerung. Regelmässig publizierte Einblicke in die bundesgerichtliche Rechtsprechung sollen das Fachwissen der Kanzlei zusätzlich sichtbar machen und die Kanzlei als attraktive Arbeitgeberin positionieren. (pd/spo)