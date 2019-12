PinkSquirrel: Appenzeller Skimanufaktur kommunziert digital

Die Agentur PinkSquirrel geht mit der Timbaer Skimanufaktur neue Wege. In einer ersten Phase werde der Sportfachhandel in der Schweiz und Österreich bearbeitet, um die Distribution sowie das Know-how des Fachpersonals über die Produkte sicherzustellen. Dafür werde ein kompaktes Schulungs- und POS-Paket eingesetzt. Ab sofort findet die Kommunikation mit dem Publikum über die digitalen Kanäle statt, heisst es in einer Mitteilung. Zum Einsatz kommen Online-Banner, Social Media Ads und Mailings.

Die Timbaer Skimanufaktur stehe «für innovative und qualitativ hochwertige Skis, die in hochpräziser und aufwändiger Handarbeit im Herzen von Appenzell gefertigt werden». Jeder Ski sei ein Unikat «und ein echter Hingucker auf der Piste». (pd/cbe)