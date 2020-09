«Bei Advery werden Jugendliche in schwierigen Situationen ausgebildet. Sie kennen die Herausforderungen für junge Erwachsene rund um neue Medien. Das passt natürlich perfekt zu unserem Projekt», lässt sich Regine Rust, Leiterin der Stiftung Suchthilfe St. Gallen, in einer Mitteilung vom Mittwoch zitieren.







Ursprünglich sei die Idee gewesen, mit einem Infostand an die Schulen zu gehen und dort doppelseitig bedruckte Karten zu verteilen, auf welchen jeweils auf der Vorderseite eine Frage und auf der Rückseite eine Antwort stand. Infolge Corona musste diese Idee aber aufgegeben werden. Entsprechend wurde nun zusammen mit Advery eine Online-Lösung für diese Aktion entwickelt.

Die Kärtchen sind nun auf der Website www.appschalten.ch und können einfach per Smartphone genutzt werden. Ein Tipp auf das Kärtchen genügt, und schon dreht es sich, wobei die Antwort sichtbar wird.

Advery hat in einem ersten Schritt das Naming entwickelt. Ausgewählt wurde schliesslich der Name «AppSchalten» für das Projekt – ein Name, der mit einem gewissen Augenzwinkern das Thema aufgreift. Der Name wird auch für die Webseite verwendet, die unter www.appschalten.ch zu finden ist. In einem zweiten Schritt hat Advery das Gestaltungskonzept (Corporate Design) für sämtliche Kampagneninstrumente kreiert.







Dazu gehört der Infostand mit Rollups und Plakaten, Tischstellern für die Mensen und Online-Displays. Das Design mit den Sprechblasen ist an die Darstellung von WhatsApp-Nachrichten angelehnt. Für den Hintergrund wurden bunte Farben gewählt, die den freundlichen, spielerischen Charakter der Aktion unterstützen sollen.

Vom 21. bis 24. September sind die Fachleute der Suchtfachstelle mit ihrer Aktion beim KBZ St. Gallen und starten damit AppSchalten offiziell. (pd/lol)