Publiziert am 05.10.2026

Bis im Mai hiess das Büro Reto Egloff Architect, wie aus dem Handelsregister hervorgeht. Heute führen Reto Egloff und Andrin Wörwag das Büro gemeinsam. Es entwickelt Wohnprojekte im urbanen Raum. Die neue Positionierung läuft unter dem Slogan «Mehr. Mit weniger.» und zielt laut der Medienmitteilung von Andfrank vom 6. Oktober auf Projekte, die mit weniger Raum mehr leisten sollen.

Das Logo besteht aus den Buchstaben E und W, die laut Andfrank zu Etagen und Türmen abstrahiert sind. Je drei horizontale und vertikale Linien sollen für verdichtete Raumstrukturen und das Wachstum in die Höhe stehen. Eine fixe Version gibt es nicht: Die Elemente lassen sich je nach Anwendung neu anordnen.

Die eng gesetzte Typografie soll die Verdichtung aufnehmen. Die Farben orientieren sich an Himmel, Wolken und Architektur, dazu kommt eine Akzentfarbe. Die neue Website egloffwoerwag.ch zeigt Positionierung, Projekte und Arbeitsweise des Büros. (pd/nil)