Complemedia: Arnia Partners steigt ein

Publiziert am 12.05.2026

Gründer und CEO Urs Augustin bleibt langfristig in seiner Funktion. Der bisherige Verwaltungsratspräsident Jacques Engeli bleibt als Aktionär mit dem Unternehmen verbunden. Complemedia beschäftigt rund 35 Mitarbeitende an Standorten in St. Gallen und Vevey und wurde 2010 gegründet.

Mit der Beteiligung soll die Expansion im deutschen Markt vorangetrieben werden. Deutschland zählt rund 725 Golfclubs und knapp 700'000 registrierte Golfer. Complemedia verfügt bereits über Partnerschaften mit sieben Golfplätzen in Bayern und Baden-Württemberg. Arnia Partners AG ist ein eigentümergeführtes Schweizer Beteiligungsunternehmen mit Sitz in Lachen SZ, das in mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum investiert.

Complemedia betreibt das Online-Portal Golf.ch, das Golfmagazin Fore sowie 172 digitale Werbepanels auf 81 Golfplätzen in der Schweiz, Deutschland, Österreich und Italien. Das Unternehmen betreut nach eigenen Angaben über 4800 Werbekunden und erreicht via Golf.ch 1,5 Millionen Seitenaufrufe pro Jahr sowie 65'000 Newsletter-Abonnenten. (pd/cbe)