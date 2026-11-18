Publiziert am 18.11.2026

Oppenheim übernimmt ab sofort die Pressestelle von Starbucks in der Schweiz und in Österreich. Wie die Zürcher Agentur mitteilt, verantwortet sie die gesamte Medienarbeit für beide Märkte und berät Starbucks in strategischen Kommunikationsfragen. Oppenheim ist eine inhabergeführte Agentur für Public Relations und Brand Building.

Gemeinsam mit Oppenheim will Starbucks nach eigenen Angaben seine lokale Verankerung in der Schweiz und in Österreich sichtbarer machen, und zwar als Gastgeber, Arbeitgeber und Teil der Gemeinschaft.

Starbucks betreibt weltweit über 41'000 Cafés. In der Schweiz und in Österreich ist das Unternehmen seit 2001 präsent und zählt heute zusammen 73 Standorte. (pd/spo)