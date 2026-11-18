Publiziert am 18.11.2026

Die PFS Pension Fund Services tritt mit neuem Markenauftritt auf. Wie Serviceplan mitteilt, hat die Agentur nach einem gewonnenen Pitch die visuelle Identität des Unternehmens überarbeitet und eine neue Website umgesetzt.

Serviceplan hat die Positionierung von PFS nach eigenen Angaben in eine eigenständige Identität übersetzt. Dazu gehören ein neues Logo, eine neue Farbwelt und eine neue Bildsprache. Diese sollen über alle Kontaktpunkte hinweg einen einheitlichen Auftritt sicherstellen. Die neue Website hat Serviceplan von der Gestaltung bis zur technischen Umsetzung entwickelt.

Die PFS Pension Fund Services verwaltet Pensionskassen und erbringt Dienstleistungen rund um die berufliche Vorsorge. Das Unternehmen bezeichnet sich als einen der führenden Schweizer Anbieter in diesem Bereich. (pd/spo)