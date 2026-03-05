Publiziert am 05.03.2026

Aroma, die Schweizer Kreativagentur für Brand Experience, Live Marketing, Architektur und Produktion, tritt als neues Partnermitglied dem Fachverein Perikom bei. Der Verein für Personalmanagement und Interne Kommunikation gewinnt damit Kompetenzen in Markeninszenierung, Live Experience, räumlicher Kommunikation sowie der Verbindung von interner Kommunikation, Kultur und Erlebnis, wie es in einer Mitteilung heisst.

Perikom zählt nun 18 Partnermitglieder, die praxisnahe Expertise einbringen und an Abendveranstaltungen zum Erfahrungsaustausch teilnehmen. Alexander Ryser, Head of Business Development bei Aroma, erklärt: «Interne Kommunikation entfaltet ihre Wirkung nachhaltig, wenn sie erlebbar wird. Mitarbeitende wollen nicht nur informiert, sondern eingebunden, inspiriert und aktiviert werden.»

Die Agentur unterstützt Organisationen mit Know-how in Brand Experience, Live-Formaten und Produktion, insbesondere in Phasen von Wandel, Wachstum und Transformation.

Perikom organisiert regelmässige Veranstaltungen wie die jährliche Schweizerische Tagung HR/Interne Kommunikation. Die nächste Tagung zum Thema Mitarbeiterengagement findet am 21. Mai 2026 statt. (pd/cbe)