Als By Heart 1994 in der Schweizer Agenturlandschaft auftauchte, war dieser Name Programm. Hans Siegwart, Ruth Arber und Markus Bircher wollten Kampagnen sehen, die Menschen direkter, emotionaler und damit wirksamer ansprechen sollten, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit Kunden wie PKZ, Migros, aber auch der Tabakprävention von BAG hätten sie bald zeigen können, was sie darunter verstanden. Die Agentur sei damit gewachsen und habe sich in der Branche rasch einen Namen machen können.

Doch um neben den gestalterischen auch den strategischen Fragen noch mehr Gewicht zu geben, hatte sich By Heart in den vergangenen Jahren ständig weiterentwickelt, wie es weiter heisst. Das Unternehmen legte dabei den Schwerpunkt auf die Marken- und Organisationspsychologie, initiierte zusammen mit den Psychologen der ZHAW Nationalfonds-Forschungsprojekte zur Markenpersönlichkeit und vertiefte sich insbesondere in verschiedene Story-Theorien und die Theorie des Purpose.

«Und wie es das Leben so mit sich bringt, sind aus den neuen Themen und Leidenschaften der Agentur auch neue Kontakte und schliesslich neue Aufträge entstanden», heisst es. By Heart habe sich von der klassischen Werbeagentur mehr und mehr zu einem Beratungsunternehmen für strategische Kommunikation gewandelt, das Organisationen und einzelne Personen in ihren Entwicklungsprozessen unterstütze. Die einstige Werbeagentur habe neue Prozesse und Instrumente entwickelt und sich Schritt für Schritt mit Expertinnen und Experten aus den Bereichen Story, Strategie, Design und Aktivierung verstärkt.

Markus Bircher. (Bild: zVg)





Für Mitgründer Markus Bircher, der heute das Unternehmen leitet, widerspiegelt dieser fundamentale Wandel nur den Wandel der Fragestellungen und Bedürfnisse auf Seiten der Unternehmen: Neue Zeiten verlangen nun einmal nach neuen Geschichten. Aus dieser Überzeugung ist bei ihm nun auch der Entschluss gewachsen, «die stolze Unternehmensgeschichte von By Heart noch entschiedener in ein neues Kapitel zu führen». Dabei habe er den Namen einer literarischen Figur gewählt, die ihn selber über die vergangenen Jahre intensiv begleitet und den Wandel des Unternehmens damit inspiriert habe. «Womit auch Prufrock bleibt, was By Heart immer war: eine Herzensangelegenheit», so Bircher in der Mitteilung. (pd/cbe)