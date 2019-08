Bereits im Januar 2018 hat sich die Geschäftseinheit Immobiliendienstleistungen von Halter als Halter Immobilien eigenständig am Markt positioniert – jedoch bezüglich des visuellen Auftritts und Firmennamens eng an Halter angelehnt. Zur Stärkung der Positionierung als unabhängiger Dienstleister verleiht sich das Unternehmen nun eine neue Markenidentität als Tend, wie es in einer Mitteilung heisst.

Im Kern drehe sich bei Tend alles um intelligente Immobiliendienstleistungen. Das Unternehmen biete ein spezifisches Dienstleistungsangebot über den gesamten Lebenszyklus von Immobilien an.

Das Corporate Design wurde in Zusammenarbeit mit Schneiterpartner entwickelt. Die Schweizer Brandingagentur hat die von Tend eigens entwickelte Markenstrategie visuell umgesetzt und die Markteinführung begleitet. «Schneiterpartner ist es ausgezeichnet gelungen, in kürzester Zeit ein prägnantes wie einfaches Design zu entwickeln, das unsere Kultur und Werte optimal zum Ausdruck bringt», wird Andres Stierli, Mitglied der Geschäftsleitung, zitiert.

Das Projektteam habe das neue Erscheinungsbild in alle relevanten physischen und digitalen Touchpoints übersetzt und so einen kanalübergreifend integrierten Markenauftritt geschaffen. (pd/log)