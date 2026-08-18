Der Wettbewerb, dessen Auszeichnung «Goldene Feder» heisst, wird laut Verbandsangaben seit über 80 Jahren durchgeführt. Bewertet werden die Eingaben von einer unabhängigen Jury. Der Ablauf gliedert sich in drei Schritte: Eingabe und Jury-Beurteilung, Preisverleihung sowie Hearings mit der Jury.
Für 2026 sind neun Kategorien ausgeschrieben: Unternehmenszeitschriften und -publikationen sowie Mitarbeitendenzeitschriften und -publikationen, Texte, Visuals und Video, digitale Kanäle wie Intranet, Collaboration-Tools oder Workrooms, Konzepte und Strategien, Events, Campaigning sowie die Auszeichnungen «Autor/Lehrperson des Jahres» und «Coty – Kommunikatorin oder Kommunikator des Jahres».
Die Ausschreibungsunterlagen sind auf svik.ch abrufbar, die Anmeldung erfolgt über das Online-Tool rating.svik.ch. Die Preisverleihung ist für den 19. November 2026 im Berner Zunftsaal zu Webern angesetzt. (pd/cbe)