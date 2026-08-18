18.08.2026

SVIK-Rating

Ausschreibung für 2026 ist eröffnet

Der Schweizerische Verband für interne und integrierte Kommunikation (SVIK) startet die Ausschreibung für sein jährliches Rating. Unternehmen, Verwaltungen und Organisationen können bis zum 7. September 2026 Arbeiten aus der internen und integrierten Kommunikation einreichen.
Publiziert am 18.08.2026

Der Wettbewerb, dessen Auszeichnung «Goldene Feder» heisst, wird laut Verbandsangaben seit über 80 Jahren durchgeführt. Bewertet werden die Eingaben von einer unabhängigen Jury. Der Ablauf gliedert sich in drei Schritte: Eingabe und Jury-Beurteilung, Preisverleihung sowie Hearings mit der Jury.

Für 2026 sind neun Kategorien ausgeschrieben: Unternehmenszeitschriften und -publikationen sowie Mitarbeitendenzeitschriften und -publikationen, Texte, Visuals und Video, digitale Kanäle wie Intranet, Collaboration-Tools oder Workrooms, Konzepte und Strategien, Events, Campaigning sowie die Auszeichnungen «Autor/Lehrperson des Jahres» und «Coty – Kommunikatorin oder Kommunikator des Jahres».

Die Ausschreibungsunterlagen sind auf svik.ch abrufbar, die Anmeldung erfolgt über das Online-Tool rating.svik.ch. Die Preisverleihung ist für den 19. November 2026 im Berner Zunftsaal zu Webern angesetzt. (pd/cbe)


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