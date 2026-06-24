Allink: Automation-Spezialist zum Lovebrand gemacht

Publiziert am 24.06.2026

Seit über 40 Jahren digitalisiert Robotec Schweizer KMU mit robotergestützten Lösungen. Die Branding- und Design-Agentur Allink hat nun das visuelle Erscheinungsbild des Unternehmens grundlegend modernisiert, heisst es in einer Mitteilung. Entstanden ist ein Auftritt, der Technologie und Mensch verbindet und Robotec zugleich als attraktive Arbeitgebermarke positioniert.

Digitalisierung und Automation gehören bei Robotec seit 1983 zum Kern des Unternehmens, das als Innovations- und Marktführer der Branche gilt. Allink erhielt den Auftrag, den über 20 Jahre alten Markenauftritt zu modernisieren, damit dieser mit der Innovationskraft der Ingenieurinnen und Ingenieure, Mechaniker und Software-Spezialisten mithalten kann. Der neue Auftritt soll die digitale Kompetenz des Unternehmens schnell und verständlich kommunizieren. Zudem sollten die drei Disziplinen Engineering, Software und Mechanik unter einem Dach vereint werden, um im Fachkräfte-Wettbewerb als «Lovebrand» zu punkten.

Um die Innovationskraft des Unternehmens sichtbar zu machen, übersetzte allink die technologische DNA von Robotec in ein präzises Design. Ziel war ein Auftritt, der ebenso simpel und effektiv funktioniert wie die Lösungen von Robotec selbst. Das neue Gestaltungsraster und die weiche Linienführung wurden direkt von der Formensprache der Roboterarme abgeleitet. Das neue Logo mit seinem prägnanten Icon lässt sich unmittelbar am Roboterarm platzieren und sorgt so für hohe Sichtbarkeit im Einsatz. Eine eigens entwickelte Schrift, «Robotec Sans», sorgt zusätzlich für einen hohen Wiedererkennungswert über alle Kanäle hinweg. Auch die Website wurde nach Best-Practice-Regeln neu entwickelt, um das digitale Selbstverständnis des Unternehmens erlebbar zu machen.

Neben der Technologieführerschaft war auch das Employer Branding ein zentrales Element des neuen Auftritts. Im Fokus standen dabei die Menschen hinter der Leistung von Robotec. Allink entwickelte dafür eine Bildwelt, die die Mitarbeitenden als Herzstück des Unternehmens zeigt. In den Case Studies sind die Projekte nun direkt mit den Gesichtern der jeweiligen Expertinnen und Experten verknüpft, was Vertrauen und Identifikation schaffen soll. Ob auf dem Smartphone, der Arbeitskleidung oder den Firmenfahrzeugen – der neue Auftritt macht den Stolz des Teams sichtbar und positioniert Robotec als moderne Arbeitgebermarke. (pd/spo)