SMG: Anzeigenplattformen zeichnen Schweizer Top-Garagisten aus

Publiziert am 17.11.2025

Die zweite Ausgabe von «The Night» zeichnete Händler aus, die neue Massstäbe in der Schweizer Automobilwelt setzen. Die Auswahl der Garagisten des Jahres basierte auf vordefinierten Leistungsdaten, wie die Swiss Marketplace Group (SMG) in einer Medienmitteilung schreibt.

Bewertet wurde anhand von messbaren Kennzahlen zu Performance, Kundenzufriedenheit und Inserate-Qualität. Dazu dienten spezifische Unterkriterien, wie das Verhältnis von Kontaktanfragen zu Inserate-Ansichten, Anteil an Inseraten mit Garantie, durchschnittliche Standzeit und Bildqualität auf der Plattform AutoScout24 oder Google-Bewertungen.

Die Preise in der Kategorie Elite gewann die Garage Izicars bei den Freien Händlern (Gland/VD). Bei den Markenvertretungen schwang RRG Schweiz (Glattbrugg) obenaus. In der Motorradkategorie räumten Zirkon AG Motorsports (Hünenberg), respektive QuadTech-Koch (Fislisbach) ab.

Die Gewinner erhielten Trophäen sowie Werbeguthaben für die Plattformen AutoScout24, respektive MotoScout24, im Gesamtwert von 110’000 Franken.

Moderiert hat den Abend die Schauspielerin und Radiomoderatorin Melanie Winiger. Als Keynote-Speaker trat Andreas Koch auf. Der ehemalige Hockey-Schiedsrichter sprach über Verantwortung, Druck und darüber, wie man selbst in brenzligen Situationen die Ruhe bewahrt. Das Programm umfasste internationale Showacts und ein exklusives Dinner-Erlebnis. (pd/nil)