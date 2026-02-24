Publiziert am 24.02.2026

Die Swissreputation Group hat am Dienstag ihre Medienreputationsstudie 2026 für Versicherungen und Krankenkassen in der Schweiz veröffentlicht. AXA führt bei den grossen Versicherern vor Swiss Life und Zurich, während CSS erstmals die Krankenkassen anführt vor Helsana und Visana.

Die Analyse umfasst KI-gestützte Auswertung von zwölf Versicherungen und zwölf Krankenkassen basierend auf Schweizer Medienberichten aus dem Jahr 2025. Die Studie erfolgt in Kooperation mit Pressrelations Schweiz und bewertet Präsenz, Tonalität und Reputation in sechs Dimensionen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Helvetia und Baloise weisen die grösste Medienpräsenz auf, geprägt durch ihre Fusion. Vaudoise, Pax und Die Mobiliar erzielen die besten Tonalitätswerte. AXA kombiniert hohe Sichtbarkeit mit guter Tonalität und thematischer Präsenz in den sechs Reputationsdimensionen.

CSS, Helsana und Visana führen bei Präsenz und Reputation und verbinden reputationsrelevante Themen, hohe Reichweite und positive Tonalität miteinander. ÖKK, Concordia und SWICA notieren die positivsten Tonalitätswerte.

Innovation und ESG Sustainability zeigen die beste Tonalität, jedoch geringste Präsenz bei beiden Branchen. Workplace-Themen weisen die schwächsten Werte auf mit -0.12 bei Versicherern und neutral 0.01 bei Krankenkassen. Products & Services dominieren die Präsenz, bei Krankenkassen mit 50 Prozent Anteil. (pd/cbe)