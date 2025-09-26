Mind Studios: Backhandwerk als Marke inszeniert

Publiziert am 26.09.2025

Die Basler Agentur Mind Studios hat für die Bäckerei Hiestand eine crossmediale Kampagne entwickelt, die das Schweizer Backhandwerk in den Fokus rückt. Unter dem Claim «Schweizer Backhandwerk: traditionell, persönlich, verlässlich» entstand ein Film, eine Landingpage sowie Werbemittel für digitale und analoge Kanäle.

Hiestand erwirtschaftet 80 Prozent des Umsatzes mit Backwaren aus eigenen Schweizer Betrieben, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Unternehmen beschäftigt über 600 Mitarbeitende und produziert mehr als 800 Produkte, die schweizweit ausgeliefert werden. Viele der verwendeten regionalen Rohstoffe tragen Nachhaltigkeitslabels wie IP-Suisse oder Bio Suisse.

Das Herzstück der Kampagne bildet ein Film, der den Produktionsweg von den Rohstoffen bis zur Auslieferung zeigt.

Eine begleitende Landingpage präsentiert Aussagen von Mitarbeitenden und Kunden. Mind Studios übernahm als Leadagentur die Entwicklung der Kampagnenbotschaft, die Filmproduktion, die Gestaltung der Landingpage sowie die Konzeption der Werbemittel für LinkedIn, Meta und Print.

«Mit dieser Kampagne zeigen wir, wer wir sind: eine Schweizer Bäckerei mit Herzblut, Handwerk und Verlässlichkeit», wird Andreas Koller, Leiter Marketing und F&E bei Hiestand, zitiert. Daniela Kleck, CEO von Mind Studios, ergänzt: «Unser Anspruch war es, Hiestands Authentizität spürbar zu machen – mit echten Menschen, echter Leidenschaft und einem modernen Storytelling.» (pd/cbe)