June: Barbara Kaiser ist neu im Team

Publiziert am 25.09.2025

Barbara Kaiser ist seit September Teil des Teams von June Corporate Communications. Die Agentur für interne und externe Kommunikation mit Sitz an der Universitätstrasse in Zürich erweitert damit ihre strategische Beratungskompetenz.

Kaiser bringt laut Mitteilung umfangreiche Erfahrung sowohl auf Agentur- als auch auf Unternehmensseite mit. Zuletzt war sie als Head of Marketing Communications im Bereich Smart Home/Electronics bei Miele tätig, wo sie die globale Marketingkommunikation für digitale Produkte und Services des Hausgeräteherstellers verantwortete. In dieser Position entwickelte sie eine neue Kommunikationsstrategie, die die gesamte Customer Journey abbildet.

Vor ihrer Tätigkeit am Hauptsitz war Kaiser bei Miele Schweiz für die Unternehmenskommunikation zuständig und fungierte als Mediensprecherin sowie Events-Verantwortliche. Ihre Arbeitsschwerpunkte bei June umfassen Reputationsmanagement, Krisen- und Change-Kommunikation, Innovationskommunikation, Brand Activation sowie interne Kommunikation.

«Wir freuen uns sehr, mit Barbara eine so erfahrene Kommunikations-Expertin in unserem Team begrüssen zu dürfen. Ihre strategische Kompetenz, ihr tiefes Verständnis für die Schnittstellen der verschiedenen Disziplinen und ihre Nähe zu Branding-Themen sind ein wertvoller Gewinn für unsere Kund:innen», wird Nathalie Eggen, Managing Director von June Corporate Communications, in der Mitteilung zitiert.

Marco Meroni, ebenfalls Managing Director, ergänzt: «Barbara ist nicht nur fachlich eine wertvolle Bereicherung. Sie versteht es, komplexe Herausforderungen in klare, wirksame Kommunikationsstrategien zu übersetzen – eine Fähigkeit, die heute gefragter ist, denn je. Und auch menschlich passt sie perfekt in unser Team.»

Die Agentur unterstützt Unternehmen, die ihre Innovationskraft stärken wollen oder vor Change-Prozessen stehen. Dabei nutzt June das Ökosystem der Jung von Matt-Gruppe.