Allink: Barfussbar im frischen Sommer-Outfit

Die Limmatstadt ist ein Eldorado für unkonventionelle Bars und stimmungsvolle Freiluft-Lokale. Auch die Barfussbar in der Zürcher Frauenbadi behauptet sich seit Jahren erfolgreich in diesem bunten Biotop, wie es in einer Mitteilung heisst.

Pünktlich zum Sommer hat Allink das Brand Design, die Sprache und die Website der Barfussbar neu überarbeitet und alle Angebote des Kultlokals verständlich und inspirierend unter Dach und Fach gebracht – mit verspielten Designelementen und einer bedürfnisorientierten, intuitiven Struktur.

Verantwortlich Barfussbar: Glen Müller, Anna Meier und Dany Pfyl (Co-Geschäftsführer); verantwortlich Allink: David Zangger (Creative Direction), Marc Wöltinger (Brand & Content Strategy), Roger Lang (Art Director), Fabian Schiltknecht (Projektleitung), Franziska Walser (Graphic Design), Joel Sinott (Web Design), Simon Zangger (Photography), Florian Türler (Technical Direction), Beat Schenkel (Developer), Marius Küng (Developer), Sophie Känzig (Texterin & Online-Journalistin). (pd/cbe)