Bildwerk Basel: BaselMedia gründet Videoproduktion

Publiziert am 17.07.2024

Die Nachfrage nach Video- und Bewegtbildproduktionen steigt in verschiedenen Bereichen stark an. Unternehmen nutzen zunehmend Videoformate, um beispielsweise Stellenausschreibungen attraktiver zu gestalten und potenziellen Bewerbern einen umfassenderen Einblick in das Arbeitsumfeld zu bieten.

Mit der Gründung von Bildwerk Basel bündelt die Stiftung BaselMedia ihr Fachwissen, Personal und Produktionsmittel in einem neuen Geschäftsbereich. Zum Start arbeitet ein dreiköpfiges Team unter der Leitung von Markus Räber. Das Angebot umfasst alle Dienstleistungen im Bereich Bewegtbild, von der Konzeption über das Storyboard bis zur fertigen Produktion.







André Moesch, Geschäftsführer der Stiftung BaselMedia, erklärt: «Mit unserer 30-jährigen TV-Erfahrung ist Bewegtbild seit jeher unser Kerngeschäft. Nun möchten wir unser Know-how auch Kunden aus der Region anbieten – mit hoher Qualität und zu fairen Preisen.»

Bildwerk Basel ist an der Steinenschanze 2 in Basel ansässig, im selben Gebäude wie Telebasel und Baseljetzt. (pd/cbe)