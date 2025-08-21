Kreisvier: Basler Pinguin in neuem Gewand

Publiziert am 21.08.2025

Die Aktion Pinguin entstand 2020 aus spontanen Aufräumaktionen eines Rheinschwimmers, der sich am Littering entlang des Basler Ufers störte. Mittlerweile hat sich daraus eine stadtweite Bewegung entwickelt, die als Private-Public-Partnerschaft organisiert ist. Die Initiative setzt sich für weniger Littering und mehr Eigenverantwortung im öffentlichen Raum ein.

Das neue Corporate Design soll laut Medienmitteilung «klar, engagiert und positiv» wirken und die emotionale Kraft der Initiative transportieren, ohne den Zeigefinger zu erheben. Kreisvier entwickelte neben dem visuellen Auftritt auch einen praktischen «Zigi Sagg» und schuf visuelle Klarheit für die Bewegung.

Eine begleitende Social-Media-Kampagne bringt das Littering-Problem laut Mitteilung «klar und witzig auf den Punkt». (pd/cbe)