Blasto beschenkt sich zum 40. Geburtstag gleich selbst. Durch die Firmenakquisition der Mietzelte Huber AG setzen die Zelt- und Mobiliarvermieter aus Rapperswil-Jona «einen weiteren wichtigen Meilenstein in ihrer Unternehmensgeschichte», wie es in einer Mitteilung heisst.

Mietzelte Huber sei seit über 30 Jahren im Raum Basel ein «Anbieter von gepflegtem Temporärbau». «Blasto gewinnt dadurch fachkundige Manpower, die für gesamtschweizerische Projekte verfügbar sein wird. Wir verkürzen die Wege zu den bestehenden Blasto-Kunden im Raum Basel, erzielen eine Effizienzsteigerung in der Logistik und leisten somit auch einen weiteren Beitrag an die Nachhaltigkeit – sowohl bei kleinen, eleganten Veranstaltungen als auch bei Grossevents», wird Blasto-Geschäftsführerin Rosanna Lopomo in der Mitteilung zitiert.

Der neue Firmenstandort erhalte ab sofort unter dem Namen «Blasto AG, Baselland» den Zugang zum Blasto-Mietprogramm. «Das Basler Team wird eng mit unserem Team in Rapperswil-Jona zusammenarbeiten und sicherstellen, dass nicht nur Kreativität, Innovation und Style sondern auch Qualität in Bezug auf Kundenservice, Sicherheit, Sauberkeit, Perfektion und Detailliebe in Basel ausgebaut werden», so Lopomo.

Rainer Huber, Firmengründer der Mietzelte Huber AG, wird sich aus dem operativen Geschäft zurückziehen. Als Verwaltungsrat der neuen Firma wird er dem Unternehmen jedoch weiterhin erhalten bleiben. (pd/cbe)