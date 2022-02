Halter: Beatrice Catalani neu im Kommunikationsteam

Die Halter AG, ein Schweizer Unternehmen für Bau- und Immobilienleistungen, verstärkt die Präsenz in der Westschweiz. Neu ergänzt Beatrice Catalani, Expertin für Unternehmens- und politische Kommunikation, das Kommunikationsteam, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Ich freue mich, diesen neuen beruflichen Weg einzuschlagen und mit meinen Kompetenzen aktiv zum Wachstum des Unternehmens in der Romandie beitragen zu können. In dieser Funktion werde ich verschiedene Aufgaben autonom abdecken, was meine persönliche Entwicklung sicherlich positiv beeinflussen wird», wird Catalani zitiert.

Halter ist seit 1918 auf dem Immobilienmarkt tätig und konzentriert sich auf die Entwicklungspotenziale von Arealen, Grundstücken, Bauprojekten und Liegenschaften und setzt sie um: Für einen effizienten Einsatz der Ressourcen. In diesem Sinne will Halter die Entwicklung des Unternehmens in der Westschweiz konsolidieren und die Brand Awareness erhöhen – insbesondere im Zusammenhang mit dem anwachsenden Bauprojektportfolio in der französischsprachigen Schweiz.

Die Tessinerin Beatrice Catalani hat in der Umgebung von Start-ups als Marketing- und Kommunikationsberaterin sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor gearbeitet. In ihrer neuen Funktion als Projektleiterin Kommunikation wird sie bei Halter Lausanne hauptsächlich für die Kommunikation in der Westschweiz zuständig sein.

Mit «ihrem jungen, innovativen und unternehmerischen Geist» wird sie die Umsetzung der Unternehmenskommunikation in allen Bereichen unterstützten und als Ansprechperson für die französischsprachigen Medien fungieren, wie es weiter heisst. (pd/cbe)