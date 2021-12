Trivarga: Belinda Bencic wird Botschafterin Vitamin Well

Die soeben zur Sportlerin des Jahres gewählte Athletin Belinda Bencic wird in der Schweiz Markenbotschafterin für der Getränkemarke Vitamin Well. Die Zusammenarbeit mit einer der besten Schweizer Sportlerinnen der Gegenwart sei ein perfekter Match für beide Seiten, heisst es in der Mitteilung.

Entsprechend äussern sich auch Belinda Bencic sowie Arturo Sutter, CEO von Trivarga, welche Vitamin Well exklusiv in der Schweiz vertritt.

«Ich freue mich ausserordentlich, als Brand Ambassadorin mit der Marke Vitamin Well zusammenzuarbeiten. Vitamin-, Mineralien- und Flüssigkeitszufuhr sind nicht nur im Tennis essenziell, sie sind generell der Schlüssel für eine Top Performance. Vitamin Well und ich sind ein perfekter Match. Es macht mich stolz, das beliebteste Vitamingetränk der Schweiz zu repräsentieren», sagt Belinda Bencic.

«Es ist mir eine grosse Ehre, Belinda Bencic als Sinnbild für Erfolg im Schweizer Tennissport nun auch als das Gesicht von Vitamin Well in der Schweiz im Namen von Trivarga willkommen zu heissen! Belinda passt perfekt zu uns – stark, bodenständig, authentisch und engagiert. Ein Vorbild für alle, die sich mit Engagement, vollem Einsatz und insbesondere Herzblut ihren verdienten Erfolg erkämpfen», wird Arturo Sutter, CEO Trivarga AG, zitiert. (pd/wid)