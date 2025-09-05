Republica: Beratung mit neuem Gesicht

Publiziert am 05.09.2025

Die InnoArchitects AG aus Wabern tritt seit 1. September 2025 unter dem neuen Namen Fiul AG auf. Das Berner Beratungsunternehmen vollzieht damit nach 13 Jahren einen Namenswechsel.

Fiul positioniert sich mit dem Claim «Für Wandel mit Wirkung» und fokussiert ihre Beratungstätigkeit auf die Bereiche Strategie, Organisationsentwicklung, Leadership und künstliche Intelligenz. Das Unternehmen begleitet Organisationen bei Neuausrichtungen, Prozessoptimierungen und der Entwicklung zukunftsfähiger Zusammenarbeitsformen.

«Wir sind überzeugt, dass Veränderung nur dann nachhaltig wirkt, wenn sie strategisch fundiert, menschlich getragen und mit mutigen Impulsen gestaltet wird», wird Founding Partner Pierre-Yves Caboussat in einer Mitteilung zitiert.

Fiul nutzt Workshopräume in der alten Gurtenbrauerei in Bern als Arbeitsort. Das Unternehmen wurde von Hannes Burkhalter, Pierre-Yves Caboussat und Daniel Ledermann gegründet.

Für das Rebranding und Marketing ist Nora Blaesy zuständig. Das Rebranding wurde von der Republica begleitet. (pd/cbe)