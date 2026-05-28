28.05.2026

F+W Communications

Berner Agentur übernimmt Weibel Communications

Die Kommunikationsagentur F+W Communications übernimmt Marke und Kundenstamm der Zürcher Weibel Communication AG. Die Transaktion erfolgte rückwirkend per Januar 2026.
Publiziert am 28.05.2026

Edith Weibel hatte ihre auf Hotellerie, Luxusgüter und Lifestyle spezialisierte Zürcher Agentur über 35 Jahre lang geführt. Mit der Übernahme integriert F+W-Geschäftsführer Andreas Schneider die bestehenden Mandate in sein Unternehmen. «Insbesondere im Bereich Hospitality können wir unser Angebot weiter ausbauen», lässt sich Schneider in einer Medienmitteilung zitieren.

«Ich freue mich über diesen Schritt und bin froh, mein Lebenswerk bei Andreas Schneider in kompetenten Händen zu wissen», so Edith Weibel in der Mitteilung. (pd/nil)


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