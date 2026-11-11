Publiziert am 11.11.2026

Die Berner Filmproduktionsfirma Boff hat am Dienstag ein eigenständiges Studio für Filme mit generativer künstlicher Intelligenz (KI) lanciert. Laut Mitteilung bietet Miraki Werbe- und Markenfilme, Serien, Schulungs- und Musikvideos sowie Kurzfilme an. «Jetzt entscheidet die Idee. Nicht mehr das Budget, nicht die Grösse der Crew, nicht der Drehort oder das Wetter», wird Yves Farine in der Mitteilung zitiert. Zusammen mit Alejandro Ortega führt er die Filmproduktion Boff Gmbh, die Miraki lanciert hat.

Die Miraki-Filme entstehen vollständig generiert oder hybrid. Im hybriden Verfahren verbindet das Studio echte Darstellerinnen und Darsteller, reale Orte und Produkte mit generierten Bildern. Die Schauspielenden liefern Bewegungen und Lippenbewegungen, nach denen sich die KI-Figuren bewegen und sprechen.

Regie, Schnitt, Farbkorrektur, Musik, Sounddesign und visuelle Effekte erledigt das Team nach eigenen Angaben von Hand. Je nach Projekt arbeitet Miraki mit Modellen wie Nano Banana, GPT Image 2 und Seedance sowie mit Elevenlabs für die Stimmen. Ein Kreis von acht externen Beraterinnen und Beratern deckt Themen wie Data Science, Datenschutz, KI-Strategie und Musik ab. Auf seiner Website bietet das Studio zudem eine kostenlose Ersteinschätzung zur Kennzeichnungspflicht von KI-Inhalten nach dem AI Act der EU an.

Die beiden eigenen Kurzfilme «It ain’t coming off.» und «Pocobello» liefen laut Studio 2026 an mehreren KI-Filmfestivals. Boff dreht weiterhin konventionelle Filme. Die beiden Bereiche würden bewusst getrennt geführt, «damit immer klar ist, was gedreht und was generiert ist», heisst es in der Mitteilung. (pd/nil)



